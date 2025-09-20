التجويع يحصد مزيداً من أرواح الغزيين

التجويع يحصد مزيداً من أرواح الغزيينارتفع عدد شهداء سياسة التجويع الإسرائيلية إلى 440 فلسطينياً بينهم 147 طفلاً منذ السابع من أكتوبر 2023، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان لها الجمعة: إنها "سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 4 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 440 شهيداً بينهم 147 طفلاً".

وأشارت إلى أنه منذ إعلان منظمة "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (IPC) المجاعة بغزة، في أغسطس الماضي، جرى تسجيل "162 حالة وفاة بينهم 33 طفلا".

وأعلنت المنظمة، عبر تقرير في 22 أغسطس الماضي "حدوث المجاعة في مدينة غزة"، وتوقعت أن "تمتد إلى مدينتي دير البلح وخان يونس بحلول نهاية سبتمبر الحالي".

وكان مسؤولون بالقطاع الصحي في غزة أكدوا أن وتيرة الوفيات تسارعت في الآونة الأخيرة في ظل استمرار الاحتلال في منع دخول الغذاء والمستلزمات الطبية الضرورية لعلاج الأمراض المرتبطة بسوء التغذية.

ووفق وزارة الصحة بغزة، يعاني آلاف الفلسطينيين، بينهم أطفال، من سوء تغذية حاد منذ أن شددت "إسرائيل" حصارها في مارس الماضي وأغلقت المعابر مانعة دخول الغذاء والدواء والمساعدات.

زيادة في الإجهاض

وقد أسهمت سياسة التجويع بارتفاع حالات الإجهاض وموت الأجنة، حيث قال أحمد الفرا مدير مبنى الأطفال بمستشفى ناصر في تصريحات صحفية، إن معظم الأمهات اللواتي أجهضن كن مصابات بفقر دم بسبب سوء التغذية، مشيرا إلى أن 70% من أصل 55 ألف حامل في غزة يعانين منه.

وأضاف أن سوء التغذية يقترن أيضا بـالوضع النفسي السيئ للحوامل الناتج عن استمرار الإبادة والظروف القاسية للنزوح المتكرر، مما يزيد من مخاطر الإجهاض.

ولفت إلى أن المستشفى استقبل الجمعة الماضي سيدة أجهضت في شهرها السابع، بعد نزوحها من مدينة غزة في ظروف مأساوية وتعرضها للإرهاق الشديد.

وأشار إلى أن الحوامل يعانين من نقص المكملات الغذائية والفيتامينات بسبب إغلاق قوات الاحتلال المعابر وصعوبة الوصول إلى المستشفيات، وهو ما يزيد من مخاطر الإجهاض.

تحذير من ارتفاع الوفيات

وحذر الفرا من ارتفاع وفيات سوء التغذية في سبتمبر/أيلول الجاري بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد أمام المساعدات الإغاثية.

وأضاف أن وفيات سوء التغذية تضاعفت في أغسطس/آب، ومن المتوقع استمرارها في سبتمبر/أيلول الجاري، موضحا أن المساعدات لا تلبي سوى 10%من الاحتياج وتفتقر للبروتينات والألبان.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن عيادة المستشفى كانت تستقبل يوميا 20-30 حالة سوء تغذية قبل إغلاق المعابر، وارتفع العدد حاليا إلى 120-140 بينها عشرات بالحالة الحادة.

وحذّر من أوضاع كارثية في مستشفى ناصر بسبب الاكتظاظ، ما اضطره لوضع المرضى في الممرات.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وقد خلفت الإبادة الجماعية 65 ألفاً و174 شهيداً، و166 ألفاً و71 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين.