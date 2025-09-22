الأردن يعيد إغلاق معبر الملك حسين بعد ساعات قليلة من فتحه أمام الأفراد

عمّان ـ ا.ف.ب: أعيد غلق معبر الملك حسين الحدودي بين الأردن والضفة الغربية المحتلة بعد ساعات من إعادة فتحه أمام الأفراد، وذلك بعد ثلاثة أيام من إغلاقه إثر عملية نفّذها سائق شاحنة تنقل مساعدات إلى قطاع غزة، وأسفر عن مقتل عسكريَين إسرائيليين، وفق ما ذكرت السلطات الأردنية والإسرائيلية والفلسطينية.

وأفادت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام في بيان إنه تمت «إعادة إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين من الجانب الآخر (الإسرائيلي)»، داعية المسافرين إلى «متابعة وسائل الإعلام لحين إعادة فتح المعبر».

وأكّدت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية في بيان أن الجانب الإسرائيلي أغلق معبر الكرامة (التسمية الفلسطينية للمعبر) بشكل مفاجىء في كلا الاتجاهين، وبناء عليه، فإن المعبر مغلق لهذا اليوم .

في المقابل، أوردت سلطة المطارات الإسرائيلية على حسابها على «إكس» منشورا جاء فيه: بالتنسيق بين الأردنيين والفلسطينيين، لن يُفتح معبر اللنبي أمام حركة المسافرين .

وكانت إدارة أمن الجسور الأردنية أعلنت في وقت سابق أمس عن «إعادة فتح جسر الملك حسين الأحد أمام حركة المسافرين فقط فيما ستبقى حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر». وقالت قناة «المملكة» الرسمية إن المعبر شهد في الصباح حركة كثيفة للمسافرين بالاتجاهين.