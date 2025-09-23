البرازيل: عشرات الآلاف يحتجون على مشروع قانون للعفو عن بولسونارو

ريو دي جانيرو (البرازيل) ـ د.ب.أ: خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع عدة مدن برازيلية لمعارضة قانون عفو مقترح قد يستفيد منه الرئيس السابق جايير بولسونارو.

يشار إلى أنه في 11 سبتمبر الجاري، صدر حكم بسجن بولسونارو (70 عامًا) لمدة أكثر من 27 سنة لمحاولته تدبير انقلاب بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2022.

ووفقًا لتقديرات أوردتها وسائل الإعلام المحلية، شارك أكثر من 40 ألف شخص في احتجاجات في مدينتي ساو باولو وريو دي جانيرو.

وتتراوح مقترحات القانون بين منح عفو للمشاركين في تظاهرات سياسية في فترة ما بعد الانتخابات إلى تخفيض الأحكام على المدانين بالفعل.

ولا يزال من غير المؤكد المضي قدما في الخطط الخاصة بمشروع القانون ، الذي لم يتم تقديم مسودة نهائية له بعد.

وأشار الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالفعل إلى أنه يمكنه استخدام حق الاعتراض (الفيتو) ضد مثل هذا التشريع.

ويخضع حاليا الرئيس اليميني السابق بولسونارو للإقامة الجبرية بمنزله .

وأعلن فريقه القانوني اعتزامه الاستئناف ضد إدانته.

وفي الوقت ذاته، يدفع مؤيدو بولسونارو في البرلمان لتسريع إصدار عفو قد يفيده هو وحلفاؤه.