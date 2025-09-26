نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| بالفيديو.. انسحاب منسق للوفود في الأمم المتحدة احتجاجًا على كلمة نتنياهو ورسالة فلسطينية تكشف خلفيات الخطوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كما كان متوقعًا، شهدت القاعة الرئيسية للجمعية العامة للأمم المتحدة مشهدًا لافتًا الجمعة، حيث غادرت أغلب بعثات الوفود الحاضرة بشكل جماعي بمجرد دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمته المنتظرة.

خروج الوفود من القاعة خلال كلمة نتنياهو

فور الإعلان عن صعود نتنياهو إلى المنصة، بدأت الوفود بالخروج من القاعة تاركة عددًا محدودًا من الحضور، في حين بقي الوفد الإسرائيلي وبعض الوفود الأخرى التي قررت متابعة الكلمة، وخلال هذا الموقف، تدخل رئيس الجمعية العامة مطالبًا الحضور بالالتزام بالنظام قائلًا: "الرجاء احترام قواعد الجلسة.. الرجاء الجلوس على مقاعدكم".

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية بأن البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة وزّعت مسبقًا رسالة رسمية على مختلف الوفود في نيويورك، دعت فيها إلى تنفيذ انسحاب منسق من القاعة أثناء خطاب نتنياهو.

موقف سياسي موحد أمام العالم

ووفقًا لما كشفه موقع "والا" الإسرائيلي، تضمنت الرسالة دعوة للوفود لإحضار "أكبر عدد ممكن من الموظفين" إلى قاعة الاجتماعات ومعرض الزوار منذ ساعات الصباح الأولى، ثم القيام بانسحاب جماعي بمجرد بدء كلمة نتنياهو، بهدف إظهار موقف سياسي موحد أمام العالم.

الرسالة الفلسطينية أوضحت أن الخطوة ترمي إلى "إيصال رسالة واضحة إلى نتنياهو وحكومته مفادها أن المجتمع الدولي غير مستعد للتواطؤ في ما وصفته بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والاحتلال غير القانوني"، مؤكدة أن توثيق هذا المشهد سيشكل دليلًا مرئيًا قويًا أمام الرأي العام العالمي على الرفض الدولي للسياسات الإسرائيلية.

بالفيديو.. انسحاب الوفود بالأمم المتحدة

Delegations from several countries demonstratively left the UN hall to applause ahead of Netanyahu’s speech. pic.twitter.com/wMPTe70aSv — Visegrád 24 (@visegrad24) September 26, 2025

— Visegrád 24 (@visegrad24)