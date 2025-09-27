نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عباس شراقي: ارتفاع منسوب النيل في السودان مع زيادة التفريغ من سد النهضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن استمرار ارتفاع منسوب النيل في السودان نتيجة زيادة التصريف من سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح أن مستوى النهر في الخرطوم بلغ يوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 نحو 16.89 متر، بزيادة 10 سم عن اليوم السابق، مشيرًا إلى أن الرقم القياسي المسجل وصل إلى 17.66 متر في 6 سبتمبر 2020.

وبحسب شراقي، تجاوزت كمية المياه المنصرفة من سد النهضة 750 مليون متر مكعب، بزيادة أكثر من 100 مليون متر مكعب عن اليوم السابق، وهو ما ترافق مع ضعف معدلات الأمطار في حوض النيل الأزرق.

تأثيرات على الزراعة السودانية

أوضح الخبير المائي أن السودان اعتاد فيضان النيل الأزرق خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر قبل بناء سد النهضة، حيث اعتمد كثير من المزارعين على زراعة جروف النيل الأزرق باستخدام الري الفيضي.

إلا أن التخبط في التخزين وعدم التنسيق حال دون وصول المياه إلى هذه الأراضي، ما تسبب في خروج بعض محطات مياه الشرب عن الخدمة.

وأشار شراقي إلى أن ارتفاع منسوب النيل الأزرق هذا العام جاء متأخرًا بنحو شهرين، وهو ما انعكس سلبًا على الزراعة للعام الثالث على التوالي، دون أن تتمكن الحكومة السودانية من إنشاء شبكات ري جديدة للتأقلم مع واقع السد، نتيجة استمرار الحرب الداخلية.

جهود إنقاذ الموسم الزراعي

وأكد أستاذ الجيولوجيا أن وزارة الزراعة والري السودانية تبذل جهودًا مكثفة لإنقاذ الموسم الزراعي الحالي وتخفيف أضرار سد النهضة، إلى جانب مواجهة آثار الحرب التي دمرت البنية التحتية الزراعية.

وتشمل الجهود إصلاح أكثر من 3000 كسر في قنوات الري، ومعالجة التخريب في بعض البوابات والقناطر والسدود، إضافة إلى التعامل مع نزوح ملايين المزارعين عن أراضيهم.