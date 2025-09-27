العالم اليوم - الشيخ محمد بن زايد يستقبل الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي"

انتم الان تتابعون خبر الشيخ محمد بن زايد يستقبل الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 سبتمبر 2025 11:20 مساءً - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، السبت، سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي - OpenAI" المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطويره.

وتطرق اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ في أبو ظبي، إلى إمكانات تعزيز التعاون بين الشركة ونظيراتها من المؤسسات المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وبحوثها وتطبيقاتها في دولة الإمارات، بما ينسجم مع رؤية الدولة تجاه المستقبل وطموحاتها في بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي تخدم خططها التنموية وسعيها إلى ترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة، إضافة إلى تعزيز ريادتها العالمية في هذا المجال وإتاحة فرص جديدة للتعاون والابتكار في مختلف مجالات العمل في القطاعين العام والخاص.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" تقديره لرؤية دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي وشراكاتها العالمية المتميزة في هذا المجال الحيوي.

وكانت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي قد منحت ألتمان الدكتوراة الفخرية الأولى، تقديرا لدوره المؤثر وجهوده في مجال الذكاء الاصطناعي.