نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- القسام: حياة الأسيرين في خطر وعلى الاحتلال التراجع فورا لجنوب شارع 8 ووقف الطلعات الجوية حتى نحاول إخراجهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الأحد، انقطاع التواصل مع الأسيرين الإسرائيليين عمري ميران ومتان انغريست، نتيجة العمليات العسكرية العنيفة التي شنها جيش الاحتلال خلال الساعات الـ48 الأخيرة في حيي الصبرة وتل الهوا بمدينة غزة شمالي القطاع.

بيان القسام وتحذير مباشر للاحتلال بشأن الأسرى

وقالت الكتائب في بيان عبر قناتها على تليغرام إن “حياة الأسيرين في خطر حقيقي، وعلى قوات الاحتلال التراجع فورا إلى جنوب شارع 8، ووقف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة ابتداء من الساعة 18:00 مساء اليوم، حتى تتم محاولة إخراج الأسيرين”.

وأضاف البيان: “وقد أعذر من أنذر”، في إشارة إلى تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرهما.

تحذيرات سابقة وتصعيد ميداني

ويأتي هذا البيان بعد أيام من تحذير أصدرته القسام لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن توسيع عملياته العسكرية في قطاع غزة.

وكانت الكتائب قد أوضحت في بيان سابق: “كما تم تحذيركم، كلما زاد توسيع نطاق عملياتكم الإجرامية في مدينة غزة، سيزداد الخطر على أسراكم”.

وأكدت القسام وقتها على ضرورة “التراجع إلى الخلف وفورا”، مشددة على أن أي تصعيد جديد ستكون له تداعيات مباشرة على ملف الأسرى.

تسجيل مصور ورسائل سياسية

والاثنين الماضي، بثت القسام تسجيلًا مصورًا جديدًا لأسير إسرائيلي لديها، ظهر فيه وهو يهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويطالب بمساعدة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في خطوة لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية داخليًا وخارجيًا.

عائلات الأسرى تهاجم الحكومة الإسرائيلية

في تطور موازٍ، أصدرت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في غزة بيانًا عاجلًا، اتهمت فيه حكومة نتنياهو بـالتهرب من تقديم رد على مبادرة ملموسة لإنهاء الحرب، وبمحاولة تعطيل أو إفشال أي اتفاق لتبادل الأسرى.

وأشارت العائلات إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يسعيان لإفشال ما وصفته بـ“المبادرة التاريخية” المطروحة لوقف إطلاق النار.

مناشدة للرئيس الأمريكي ترامب

وفي خطوة لافتة، دعت العائلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التدخل، وطالبته بعدم السماح للحكومة الإسرائيلية بإفشال المبادرة.

وأكد البيان أن هناك “مقترحًا فعليًا على الطاولة لإنهاء الحرب”، لكن حكومة نتنياهو ترفض التعامل معه، ما يزيد من قلق العائلات بشأن مصير أبنائها الأسرى.

مشهد معقد وضغط متزايد

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وتصاعد الضغوط الداخلية على حكومة نتنياهو، التي تواجه اتهامات متزايدة من عائلات الأسرى والمعارضة بالفشل في إدارة ملف التفاوض، وهو ما قد يفتح الباب أمام مزيد من الضغوط السياسية والدولية خلال الأيام المقبلة.