العالم اليوم - وسط البعوض والأفاعي.. صينية تصمد بأعجوبة في بئر لمدة 54 ساعة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 سبتمبر 2025 05:16 مساءً - نجت امرأة صينية بأعجوبة بعد سقوطها في بئر مهجور، حيث ظلت متشبثة بجدار البئر طوال 54 ساعة، تكافح الإرهاق ولسعات البعوض وحتى لدغة من أفعى مائية.

الحادثة وقعت في 13 سبتمبر، حين كانت المرأة البالغة من العمر 48 عاما وتدعى "تشين" تتنزه في إحدى غابات مدينة تشيوانتشو بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، قبل أن تهوي بشكل مفاجئ إلى بئر عميق.

اكتشفت عائلتها اختفاءها سريعا، وبعد فشل البحث الأولي أبلغوا عن فقدانها في 14 سبتمبر.

وفي صباح اليوم التالي، تواصل ابنها مع مركز للإنقاذ الطارئ لطلب المساعدة.

انطلقت فرقة من عشرة منقذين مزودة بطائرة مسيرة للبحث، حتى التقطوا نحو الساعة 1:45 ظهرا صرخة استغاثة خافتة.

وبالاقتفاء وراء الصوت، عثروا على البئر المغمور بالأعشاب.

بعد إزالة النباتات، عاين المنقذون تشين مغمورة في الماء، تتشبث بأصابعها الشاحبة بشقوق جدار البئر بكل ما تملك من قوة.

وروت لاحقا أنها تمكنت من البقاء طافية بفضل معرفتها بالسباحة، إذ أمسكت بحجر بارز في الجدار، لكن تصميم البئر الضيق من الأعلى والواسع في الأسفل حال دون صعودها.

وقالت: "انهرت مرات عديدة في ظلام دامس يعج بالبعوض والأفاعي المائية. أصبت بلدغات بعوض لا تُحصى، وحتى لدغتني أفعى على ذراعي، ولحسن الحظ لم تكن سامة".

وأضافت: "كنت على وشك الاستسلام مرارا، لكنني فكرت بوالدتي السبعينية، ووالدي الثمانيني، وابنتي التي بدأت للتو دراستها الجامعية. لو تركتهم خلفي، ماذا سيكون مصيرهم".

جرى نقلها فور إنقاذها إلى مستشفى مدينة جينجيانغ ثم إلى مستشفى تشيوانتشو الأول لتلقي العلاج.

وشخص الأطباء إصابتها بكسور في ضلعين وانهيار جزئي في الرئة، فضلا عن جروح وتقرحات شديدة في يديها من التمسك بالجدار. وحالتها الآن مستقرة ويتوقع تعافيها بعد أيام من المراقبة.