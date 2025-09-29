نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع الألماني يطالب بإصلاح الصناعة الدفاعية الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن دعمه لفكرة إنشاء "جدار طائرات مسيرة" على طول الجانب الشرقي لحلف الناتو، لكنه لا يعتبر ذلك مهمة ذات أولوية.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأمن في وارسو، الذي بث مباشرة على قناة اليوتيوب الخاصة بالمنتدى، حيث قال بيستوريوس: "أقدر جدا فكرة ومفهوم جدار الطائرات المسيرة على طول الجانب الشرقي، لكن علينا الانتباه إلى التحكم في التوقعات وإدارتها. نحن لا نتحدث عن مفهوم سيتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة، أعتقد حتى أكثر من ذلك. يجب أن نفكر ونعمل وفقا للأولويات، وهي أولويات مختلفة في رأيي. بالطبع نحتاج إلى الحماية من الطائرات المسيرة، ولكن ليس من خلال جدار الطائرات المسيرة".

كما دعا الوزير الألماني إلى تسريع وتيرة التطوير والمشتريات حتى لا يتخلف الحلف عن الركب من الناحية التكنولوجية، مضيفا: "كل ما نصنعه أو نشتريه الآن سيتم إلغاؤه خلال بضع سنوات بسبب التطورات التكنولوجية الجديدة. لذلك نحن بحاجة إلى عملية سريعة لمعالجة كل هذه القضايا. من وجهة نظري، هذا مهم جدا".

دعوة للتعاون مع أوكرانيا وزيادة الإنتاج الدفاعي:

في نفس السياق، دعا وزير الدفاع الألماني الاتحاد الأوروبي إلى توفير إطار تنظيمي أكثر مرونة للصناعة الدفاعية في أوروبا.

وأضاف بيستوريوس في نفس المنتدى: "لمواجهة التهديدات المستقبلية لأوكرانيا وأوروبا ككل بشكل أفضل، يجب على الصناعة الدفاعية في أوروبا وأوكرانيا العمل معا بشكل أوثق وأكثر فعالية. علينا جميعا تقديم دعم مستدام لأوكرانيا بشكل أكثر حزما مما حدث في الأشهر الأخيرة. يجب على الاتحاد الأوروبي دعم ذلك من خلال توفير إطار تنظيمي أكثر مرونة للصناعة الدفاعية في أوروبا. هذه هي الطريقة الوحيدة لزيادة قدراتنا الإنتاجية بسرعة، وبالتالي زيادة إمداداتنا إلى أوكرانيا".

وأشار إلى أن هذا الأمر يتوافق مع المصالح الاستراتيجية لأوروبا، خاصة في ظل توجه الولايات المتحدة بشكل متزايد نحو مناطق أخرى.

الموقف الروسي

من جهة أخرى، علق مدير قسم المشكلات الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلينيكوف، بأنه لا يوجد حتى الآن فهم واضح بشأن معالم "جدار الطائرات المسيّرة" الذي يتم مناقشته في الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن الضجة حول اختراق طائرات مسيرة معينة لأراضي الاتحاد يتم تضخيمها فقط لتبرير الإنفاق على التسلح.