القمة 131.. «بن رمضان» أساسي «ديانج» احتياطي في التشكيل الرسمي للأهلي أمام الزمالك

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني لفريق ، عن تشكيل فريقه في مباراة اليوم أمام الزمالك، وذلك في المباراة الجولة التاسعة من بطولة دوري نايل.

يحتضن ستاد القاهرة الدولي مباراة اليوم بين الأهلي والزمالك، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وجاء تشكيل فريق الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل "كوكا".

خط الوسط: مروان عطية، محمد بن رمضان، محمود حسن "تريزيجية".

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بصوت المعلق أيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الأولى، وبلال علام عبر القناة الصوتية الثانية.

 

