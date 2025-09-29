نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يصل استاد القاهرة لمواجهة الزمالك في الديربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت منذ قليل حافلة فريق الأهلي إلى استاد القاهرة لمواجهة الزمالك في ديربي الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، المقرر إقامته في الثامنة مساء اليوم الإثنين.

وفور وصول الفريق، قاد المدرب المؤقت عماد النحاس الجهاز الفني لتفقد أرضية الملعب قبل بدء عملية الإحماء استعدادًا لانطلاق المباراة المرتقبة.

حتى الآن، خاض الأهلي 7 مباريات في الدوري جمع خلالها 12 نقطة بعد تحقيق 3 انتصارات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسارة واحدة، ليحتل المركز الثامن في جدول الترتيب، وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 8 أهداف.

أما الزمالك، فيعيش أفضلية واضحة على مستوى النتائج، حيث يتصدر جدول الدوري برصيد 17 نقطة بعد 8 مباريات، حقق خلالها 5 انتصارات، وتعادل مرتين، وخسر مواجهة واحدة، وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 4 أهداف.