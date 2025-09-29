- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك الليلة في ديربي القاهرة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمباراة القمة أمام الزمالك في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز..
وجاء التشكيل كالتالي:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا
الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - محمود تريزيجيه
الهجوم: أشرف بن شرقي - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.
ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير وعمر كمال وأحمد رضا وأحمد رمضان بيكهام وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومصطفى العش وأليو ديانج وحمزة عبد الكريم.