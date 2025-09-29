الارشيف / الرياضة

عاجل.. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك الليلة في ديربي القاهرة

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمباراة القمة أمام الزمالك في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز..

وجاء التشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - محمود تريزيجيه

الهجوم: أشرف بن شرقي - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير وعمر كمال وأحمد رضا وأحمد رمضان بيكهام وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومصطفى العش وأليو ديانج وحمزة عبد الكريم.

 

