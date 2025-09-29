نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل للزمالك لمواجهة الأهلي اليوم في قمة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الأهلي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: آدم كايد – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، مهدي سليمان وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" وصلاح مصدق وأحمد حمدي وعبد الحميد معالي وأحمد شريف وعمرو ناصر وناصر منسي.