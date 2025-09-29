نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبات بريطانية على وزارتي النفط والطاقة الإيرانيتين و71 هدفًا مرتبطًا بالبرنامج النووي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فرضت بريطانيا عقوبات على وزارتي النفط والطاقة الإيرانيتين و9 أفراد و62 كيانا بدعوى علاقتهم ببرنامج إيران النووي.

وجاء في بيان لوزارة الخزانة البريطانية، اليوم الاثنين، أنه تمت إضافة عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة ببرنامج إيران النووي، ومنها: "وزارة الطاقة الإيرانية… وزارة النفط".

كما أوضح البيان أن لندن فرضت عقوبات على 9 أفراد و62 كيانا في إطار إجراءاتها المناهضة لإيران.

وتشمل العقوبات "تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص الذين يشاركون أو شاركوا في انتشار أو تطوير أسلحة نووية في إيران أو لاستخدامها فيها، أو أي نشاط قد يؤدي إلى تطوير أسلحة نووية في إيران أو لاستخدامها فيها".

ويوم أمس، اتخذ قرار تطبيق "آلية الزناد" على إيران بعد اتهام "الترويكا" الأوروبية لها بعدم الوفاء بالتزاماتها النووية، فيما لا تعني هذه الآلية "حصارا كاملا" لإيران حسب باحث في أكاديمي.

وتتضمن العقوبات ضمن تلك "الآلية" حظر على الأسلحة التقليدية مع منع أي بيع أو نقل للأسلحة إلى إيران وحظر الواردات والصادرات أو نقل مكوّنات أو تكنولوجيا مرتبطة ببرنامجيها النووي والبالستي. بالإضافة إلى عقوبات أوروبية منفصلة

وقال الباحث لدى "المعهد الدولي للدراسات الإيرانية" بجامعة "السوربون" كليمان تيرم: "بالنسبة لعقوبات الأمم المتحدة، لن نشهد حصارا كاملا على الأرجح، بل ارتفاعا في التكاليف".