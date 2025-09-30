العالم اليوم - عراقجي: لا يمكن قبول أي اتفاق لا يضمن مصالح إيران

انتم الان تتابعون خبر عراقجي: لا يمكن قبول أي اتفاق لا يضمن مصالح إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 01:21 مساءً - شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أنه "لا يمكن قبول أي اتفاق لا يضمن مصالح إيران من جانبنا".

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني قوله في ختام زيارته إلى نيويورك خلال لقائه بالصحفيين: "كان لدينا أسبوعا مكثفا للغاية في نيويورك، حيث جرت أنشطة مختلفة. جزء منها كان متعلقا بمسألة آلية الزناد".

وأضاف: "لكننا في الوقت نفسه استثمرنا فرصة المشاركة في الجمعية العامة دوما لدفع العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى، وحضور المحافل الدولية، وجلسات مختلفة في الأمم المتحدة وخارجها".

وتابع: "التقيت بوزراء خارجية أكثر من 31 دولة في لقاءات ثنائية. طرحت خلالها القضايا النووية، وعرضت مواقف بلادنا، كما جرت مراجعة العلاقات الثنائية مع تلك الدول، واتخذت قرارات بشأن التعاون الاقتصادي وعقد لجان مشتركة، وكل دولة بما يتناسب مع أوضاعها".

وأكد: "أجريت لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة، حيث طُرحت آخر المواقف بشأن مسألة آلية الزناد. ما حدث في هذا الملف هو أننا واجهنا سعيا لانتزاع تنازلات من الجمهورية الإيرانية؛ تنازلات غير معقولة وغير قابلة للتحقق. في المقابل، قدّمنا مقترحات معقولة تماما، اعترف الأوروبيون أنفسهم بأنها معقولة".

وأكد وزير الخارجية: "بالتأكيد لا يمكننا قبول أي اتفاق لا يضمن مصالح إيران".