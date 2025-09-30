العالم اليوم - "توتال"تعتزم رفع الإنتاج وخفض الإنفاق بـ 7.5 مليارات دولار

انتم الان تتابعون خبر "توتال"تعتزم رفع الإنتاج وخفض الإنفاق بـ 7.5 مليارات دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 01:21 مساءً - أعلنت مجموعة توتال إنرجيز الفرنسية عن خطط لزيادة إنتاج النفط والغاز والكهرباء مع خفض الإنفاق بمقدار 7.5 مليارات دولار بين عامي 2026 و2030.

وأعلنت المجموعة خلال فعالية، الاثنين، "يوم المستثمرين" في نيويورك أنها ستعزز إنتاج النفط والغاز بنسبة 3 بالمئة خلال تلك الفترة.

وفي الوقت نفسه تعهدت خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري من عملياتها في قطاع النفط والغاز إلى النصف مقارنة بعام 2015، وخفض انبعاثات الميثان بنسبة 80 بالمئة عن مستويات عام 2020.

وتتعرض المجموعة لانتقادات لاستمرارها في استثمارات الوقود الأحفوري، وتؤكد أن النفط والغاز لا يزالان ضروريين لتلبية الطلب العالمي وتمويل تكنولوجيا الطاقة المتجددة.

وتعتزم شركة النفط والغاز العملاقة، التي توسعت في مجال الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، التركيز على مشاريع الاستكشاف والإنتاج ذات هامش الربح المرتفع مع الحفاظ على انتقائية في الاستثمارات المنخفضة الكربون.

وسيبلغ معدل الإنفاق على مشاريع الطاقة المنخفضة الكربون 4 مليارات دولار سنويا، معظمها لوحدة الطاقة المتكاملة التابعة لها.

وفي إطار خطتها لتقليص التكاليف، ستخفض الشركة نفقاتها الرأسمالية السنوية إلى 16 مليار دولار في عام 2026، وما بين 15 و17 مليار دولار بين عامي 2027 و2030 - أي أقل بنحو مليار دولار من التوجيهات السابقة، مؤكدة أن الوظائف لن تتأثر بذلك.