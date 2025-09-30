العالم اليوم - فيديو للقطة "المنشفة".. وجدل بشأن قانون غريب في البريميرليغ

انتم الان تتابعون خبر فيديو للقطة "المنشفة".. وجدل بشأن قانون غريب في البريميرليغ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 01:21 مساءً - واقعة غريبة، شغلت عالم كرة القدم، الأحد، تمثلت بمنع لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، من استخدام "منشفة" معينة، لمسح الكرة، قبل تنفيذ رمية تماس.

وأثار منع لاعب أرسنال، ريكاردو كلافيويري، من استخدام منشفة قبل رمية تماس خلال فوز فريقه 2-1 على نيوكاسل يوم الأحد تساؤلات واسعة بشأن قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبين لاحقا أن السبب يعود إلى قواعد دوري كرة القدم الإنجليزي، التي تمنع استخدام أي معدات خارجية كجزء من الإجراءات الرامية للحد من إضاعة الوقت.

ورغم سماح أرسنال بتجفيف الكرة قبل تنفيذ الركلات الثابتة في مباراته الأخيرة ضد مانشستر سيتي، وكذلك قيام جيفرسون ليرما بتجفيف الكرة لمدة تصل إلى 15 ثانية قبل إرسالها إلى منطقة الجزاء لمصلحة كريستال بالاس أمام ليفربول، السبت، فقد أوقف الحكم جاريد جيليت كلافيويري من القيام بذلك.

وكشف مصدر من صحيفة "ذا أثليتيك" المطلع على قواعد اللعبة أن ما لم تلتقطه الكاميرات هو أن كلافيويري ركض خلف مرمى نيك بوب، حارس مرمى الفريق الخصم، لاستعارة منشفته قبل استخدامها لتجفيف الكرة للحصول على مزيد من السيطرة.

وقال المصدر: "يجب على الفريقين الاتفاق مسبقا على توزيع المناشف حول الملعب قبل المباراة، كما يجب أن تكون موزعة بشكل متساو على طول حافة الملعب. لذلك، نقل واحدة من منطقة إلى أخرى للاستخدام غير مسموح به".

وأصبحت اللقطة حديث وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم يسبق لحكم أن منع لاعب من استخدام منشفة الخصم قبل تلك الواقعة.