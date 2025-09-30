مع تواصل العدوان .. هجمات إسرائيلية مركزة وسط القطاع والدبابات تهاجم مشافـي مدينة غزة

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على مختلف مناطق قطاع غزة مخلفا أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى حيث يتعرض وسط القطاع لهجمات مركزة فيما تهاجم الدبابات مشافي مدينة غزة. وتقدمت الدبابات الاسرائيلية من مشفى الشفاء غرب مدينة غزة بعد ان حاصرت عمليا مشفى الحلو بحي الرمال والذي انقطعت خدمة الإنترنت عنه.

واكدت وزارة الصحة ان العمل مستمر في مشفى الشفاء الذي تعرض خلال الحرب للاقتحام مرتين مطالبة بتوفير الحماية للمشفى.

واستقبل المشفى 8 شهداء خلال 24 ساعة فيما استقبل المشفى المعمداني ثمانية اخرين.

وفجر أمس ارتقى عدد من الشهداء والجرحى بقصف منزل بحي الصبرة جنوب مدينة غزة. واصيب 3 بجراح بينهم طفلة؛ جراء قصف الاحتلال لنازحين على شارع الرشيد الساحلي في غزة.وفجرت قوّات الاحتلال عددًا من المجنزرات المُفخّخة المُحمّلة بأطنان من المتفجّرات لتدمير المنازل في منطقة النصر غربي مدينة غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال بناية سكنية بمحيط سوق الذهب في البلدة القديمة بمدينة غزة.

ونشب حريق داخل شقة سكنية؛ جراء قصف الاحتلال لعمارة «الخروبي» قرب مطعم بالميرا غرب مدينة غزة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. وكان جيش الاحتلال دمر برج مكة السكني غرب المدينة.واستشهد فلسطيني وسقط مصابون في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. واستشهدت فلسطينية متأثرة بإصابتها بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة الشهر الماضي.