يوتيوب ستدفع 22 مليون دولار لإنهاء دعوى رفعها ضدّها ترامب

نيويورك ـ أ ف ب: وافقت يوتيوب على دفع 22 مليون دولار لإنهاء دعوى رفعها ضدّها الرئيس دونالد ترامب بعدما علّقت المنصّة التابعة لجوجل حسابه عقب الهجوم الذي شنّه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وفق ما أظهرت وثيقة قضائية. وبذلك يصبح موقع تشارك الفيديوهات عبر الإنترنت آخر منصّة تتوصّل إلى اتفاق مع ترامب لتسوية نزاع قضائي بدأ في يوليو 2021، وذلك بعدما توصّلت شركتا ميتا وإكس إلى اتفاقات مماثلة. وأفاد وكلاء ترامب بأن المبلغ سيخصّص لصندوق يقضي الهدف منه خصوصًا تمويل تشييد قاعة حفلات ضخمة في البيت الأبيض.

