فاتنة .. وجع مفتوح وقاهر لطفلة فلسطينية

القدس المحتلة ـ « الوطن» :

في زاوية من غرفة منزلها بين الركام والأشلاء عثر على الطفلة فاتنة وادي ابنة الأعوام الأربعة، بعد قصف إسرائيلي أدى لاستشهاد والديها وشقيقها، فيما نجت هي وشقيق آخر.

حالة من الصدمة والذهول سيطرت على الطفلة رغم أن سنوات عمرها ربما لا تجعلها مدركة لهول ما جرى بها، غير أن صرخاتها والنداءات المتكررة لأمها الذي يتردد في الأصداء بلا إجابة يجعل وجعها مفتوحًا وقاهرا.

لحظة واحدة فجر الخميس تخللها قصف إسرائيلي غيرت حياة فاتنة إلى الأبد وحولتها من ابنة الدلال إلى يتيمة تتجرع مرارة قهر فقد الوالدين في وقت حساس بعد قرابة عامين من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع.

عندما عثر على الطفلة فاتنة في زاوية غرفة منزلها بخان يونس، كانت ـ بحسب الصحفي عمرو طبش ـ تجلس ويدها الصغيرة تغطي وجهها، وجسدها يرتجف من الخوف، بينما كانت الغرفة غارقة بالدماء ورائحة البارود. أمام عينيها كان المشهد أكبر من قدرتها على الاستيعاب: أشلاء والدها محمود متناثرة في المكان، ووالدتها هديل التي كانت حاملاً في شهرها السادس غارقة بصمت الموت، وشقيقها محمد البالغ من العمر خمس سنوات بلا حراك.

فاتنة نجت بأعجوبة من الصاروخ الإسرائيلي الذي دمّر منزل العائلة في لحظة. وحده القدر أبقاها على قيد الحياة مع شقيقها الأكبر قيس، 9 أعوام. بينما رحل والداها وشقيقها الأصغر، تاركين وراءهم طفلة صغيرة لا تستطيع حتى التعبير عن صدمتها.

الجيران الذين هرعوا بعد القصف وصفوا المشهد بالمروع. قال أحدهم: «كانت فاتنة جالسة في الركن، تنظر إلينا بعيون مليئة بالذهول، لم تبكِ ولم تصرخ. فقط كانت تبحث بعينيها عن أمها». بالنسبة لهؤلاء الجيران، لم يكن من السهل إزاحة تلك الصورة من ذاكرتهم، صورة الطفلة التي خرجت من بين الركام بلا عائلة.

فاتنة اليوم لا تواجه فقط صدمة فقدان أسرتها، بل تواجه مستقبلًا مجهولًا. خبراء الصحة النفسية يحذرون من أن الأطفال الناجين من مثل هذه المجازر يعانون من اضطرابات عميقة تمتد لسنوات: كوابيس متكررة، صعوبة في النوم، فقدان الإحساس بالأمان، والتشبث المستمر بذكرى الفقد.