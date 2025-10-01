العالم اليوم - فيديو.. انفجار قوي على الحدود السورية اللبنانية

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. انفجار قوي على الحدود السورية اللبنانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 02:20 مساءً - أفاد مراسل "دوت الخليج" بوقوع انفجار قوي، الأربعاء، في منطقة جوسية عند الحدود بين لبنان وسوريا، من دون أن تتضح حتى الآن طبيعة الانفجار.

وقالت مصادر محلية إن الحادث ناجم عن انفجار مخلفات حرب قرب إحدى المدارس، تحديدا في الجانب السوري من الحدود، في محيط معبر جوسية بأقصى شمال شرق لبنان.

وأفادت معلومات بأن الانفجار أسفر عن مقتل شخص على الأقل من القوات السورية، في حين لم تصدر بعد بيانات رسمية حول الحادث.

وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن انفجار صاروخ من مخلفات الحرب، قرب مدرسة جوسية على الجهة السورية من الحدود.