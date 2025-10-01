نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان محمود الخطيب.. جملة واحدة تكشف عن رئيس الأهلي "التنفيذي".. من هو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار البيان الأخير الذي أصدره محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جدلًا واسعًا داخل أوساط الجماهير الحمراء، خاصة في فقرته الأخيرة التي تحدث فيها عن "التوصل إلى صياغة للمرحلة القادمة؛ للاستمرار في موقع المسئولية بما يتوافق مع الحالة الصحية".

فرغم إعلان الخطيب اعتذاره عن الترشح لفترة انتخابية جديدة بسبب حالته الصحية، فإن كلماته الأخيرة حملت دلالات واضحة على استمراره في المشهد الإداري للنادي الأهلي، لكن بصيغة مختلفة.

هل يعود الأهلي إلى فكرة "الرئاسة الشرفية"؟

تاريخ الأهلي شهد وجود منصب "الرئيس الشرفي" الذي شغله رموز بارزة، وكان يمنح صاحبه مكانة خاصة في النادي دون الدخول في سباق انتخابي أو تحمل أعباء إدارية يومية.

وهو ما دفع البعض للتساؤل: هل يمهّد الخطيب الطريق لتولي هذا المنصب التاريخي، ليظل أيقونة الأهلي ورمزه الأكبر في المرحلة المقبلة؟ مع إدارة حقيقة للنائب المنتظر ياسين منصور؟

الجماهير ما بين دعم وتساؤلات

الفقرة الأخيرة من البيان فتحت باب الجدل بين جماهير الأهلي على منصات التواصل الاجتماعي.. فهناك من اعتبر أن الخطيب يستحق مكانة استثنائية في النادي مهما كانت الظروف، تقديرًا لتاريخه كلاعب ورئيس.

بينما تساءل آخرون: كيف يمكن التوفيق بين غيابه عن الإدارة بسبب مرضه واستمراره "في موقع المسؤولية"؟ وهل يفتح ذلك الباب أمام ازدواجية إدارية بين المجلس المنتخب والرئيس الأسطوري؟

سيناريو المرحلة القادمة

رئاسة شرفية: نعم بما أعلنه الخطيب اليوم سيصبح منصبه منصبًا شرفيًا يضمن بقاءه رمزًا حاضرًا دون أعباء تنفيذية، أي يظل رئيسًا للنادي الاهلي ولكنه يترك كل شيء لياسين منصور ومجلس الإدارة.

الخطيب.. حضور لا يغيب

يبقى المؤكد أن محمود الخطيب، حتى وهو يعلن الاستمرار وفقًا لتصور يتوافق مع صحته، لا يزال يرفض الغياب الكامل عن المشهد، مؤكدًا أن الأهلي بالنسبة له "وجهة أولى ومصدر سعادة وفخر".

ويبقى السؤال مطروحًا هل نشهد عودة منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي من بوابة محمود الخطيب؟