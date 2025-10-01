الرياض - كتبت رنا صلاح - اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى واعتقالات في الضفة الغربية

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان بأن عشرات المستوطنين المتشددين نفذوا اقتحامات متتالية لباحات الأقصى، وقاموا بجولات استفزازية في باحاته وأداء طقوس تلمودية، فيما منعت شرطة الاحتلال دخول المصلين إلى الأقصى عبر بواباته الخارجية، بهدف تسهيل اقتحامات المستوطنين.



يأتي ذلك في ظل دعوات أطلقتها جماعات متطرفة تابعة لما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم، للمشاركة باقتحام واسع للمسجد الأقصى يوم الاثنين المقبل، بمناسبة ما يسمى بـ"عيد العرش" العبري.



في سياق متصل، أقدم مستوطنون على قطع أكثر من 200 شجرة زيتون معمرة ومثمرة، وأكثر من 100 شجرة من اللوزيات المثمرة في بلدة "سعير" شمال شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.



وفي إطار حملة أمنية واسعة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق من الضفة الغربية، ترافق معها مواجهات عنيفة أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.



وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 14 فلسطينيا في مدن طوباس، والخليل، وطولكرم، وبيت لحم، والبيرة، ورام الله، بزعم أنهم مطلوبون.