نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يوقع أمرا تنفيذيا: أي هجوم على قطر أو سيادتها يعد تهديدًا لأمن الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يؤكد التزام الولايات المتحدة بضمان أمن وسيادة دولة قطر. وفقا للبيت الأبيض.

وأكد الأمر أن السياسة الأمريكية تنص على أن أي اعتداء مسلح على قطر، سواء على أراضيها أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية، سيُعد تهديدًا للأمن والسلام في الولايات المتحدة.

الإجراءات القانونية

كما نص الأمر، على أن الولايات المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والملائمة دبلوماسية أو اقتصادية، وإذا لزم الأمر عسكرية لدعم مصالحها ومصالح قطر واستعادة السلام والاستقرار.

التنسيق مع قطر

وأضاف أن وزير الدفاع بالتنسيق مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية سيستمرون في التخطيط المشترك مع قطر لضمان استجابة سريعة ومنسقة لأي عدوان خارجي، فيما سيعمل وزير الخارجية على تعزيز هذه الضمانات مع قطر والتنسيق مع الحلفاء لضمان دعم متكامل.