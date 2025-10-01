الرياض - كتبت رنا صلاح - يواصل "أسطول صمود العالمي" تقدمه نحو سواحل قطاع غزة، حيث وصل إلى مسافة تقل عن 90 ميلاً بحرياً ما تعادل نحو (167 كيلومترا)، في تحدٍ مباشر لما وصفه المنظمون بـ "منطقة عالية الخطورة" بعد تعرضه لتكتيكات ترهيب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيل.

أسطول الصمود يقترب من غزة متحدياً الحصار

تأتي هذه المهمة في سياق الجهود الدولية المستمرة لكسر حصار الاحتلال الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ سنوات، والذي تسبب في أزمة إنسانية خانقة. وشهدت السنوات الماضية محاولات عديدة من أساطيل دولية مماثلة تهدف إلى لفت انتباه العالم وإيصال المساعدات، وقد واجه بعضها اعتراضاً عنيفاً من قبل بحرية الاحتلال.

أفاد منظمو الأسطول بأن المشاركين حافظوا على هدوئهم واتبعوا جميع إجراءات السلامة على الرغم من التهديدات. وفي بيان لهم، قال فريق الأسطول: "صمودنا والتزامنا حمَلَنا خلال الظلام. وبعيداً عن ردعنا، لم تزدنا هذه التهديدات إلا إصراراً على المضي قدماً".



وتهدف المهمة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: كسر الحصار، وتقديم مساعدات إنسانية، وإظهار تضامن غير عنيف مع سكان غزة. وأكد المنظمون سلامة جميع المشاركين حالياً، مشيرين إلى أن الأسطول قد تجاوز النقطة التي تم فيها اعتراض سفينة "مادلين" في محاولة سابقة، مع بقائهم في حالة تأهب قصوى.

يعيد أسطول الصمود تسليط الضوء دولياً على قضية الحصار وتبعاته الإنسانية على أكثر من مليوني فلسطيني. نجاح الأسطول في الوصول أو حتى مجرد اقترابه يعتبر نصراً رمزياً للحملة، بينما يضع اعتراضه تل أبيب في موقف حرج أمام الرأي العام العالمي والمراقبين الدوليين الذين يتابعون الرحلة عن كثب.

يأتي إبحار الأسطول في وقت يتصاعد فيه الاهتمام الدولي بالأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. ويُنتظر أن تكون الساعات القادمة حاسمة في تحديد مصير هذه المبادرة السلمية، التي ستختبر حدود القانون الدولي وردود فعل القوى الإقليمية والدولية في مياه البحر الأبيض المتوسط.