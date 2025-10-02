أخبار عالمية

بوتين يرد على مزاعم ترامب بأن روسيا "نمر من ورق"

أحمد جودة - القاهرة - رد الرئيس فلاديمير بوتين في كلمته خلال الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، على تصريح نظيره الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، حيث زعم فيه بأن روسيا "نمر من ورق".

وأشار رئيس الدولة إلى أن الجيش الروسي يتقدم بثقة وقوة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وقال: "نواصل التقدم هناك، ونشعر بالثقة خلال ذلك. وهذا مجرد "نمر من ورق"؟ وماذا عن حلف الناتو نفسه ؟ ما الذي يمثله هذا الحلف إذن؟ ".

وشدد الرئيس بوتين على أن كل شيء يتغير في الحرب الحديثة، باستثناء شجاعة وبطولة الجندي الروسي التي تبقى ثابتة على مر الزمن.

ويشار إلى أن نادي فالداي الدولي للحوار، هو منظمة تضم خبراء بارزين من روسيا والعديد من الدول، من الذين لهم باع طويل في العلوم السياسية والاقتصاد والتاريخ والعلاقات الدولية. تأسس النادي عام 2004.

ويشتق اسمه من موقع انعقاد المؤتمر الأول في فيليكي نوفغورود، بالقرب من بحيرة فالداي

