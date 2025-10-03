نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يثمن دور موريشيوس في توحيد الموقف الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية بمندوبة موريشيوس الدائمة لدى اليونسكو في باريس يوم الجمعة 3 أكتوبر.

وأشاد وزير الخارجية بدعم موريشيوس للمرشح العربي والأفريقي د. خالد العناني.

وأكد أن هذا الدعم يعكس التزام موريشيوس بتعزيز وحدة الموقف الأفريقي خلف المرشح المعتمد من الاتحاد الأفريقي ويعزز من التواجد الأفريقي بالمنظمات الدولية، ويحقق المصالح المشتركة لكافة دول القارة.