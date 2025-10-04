العالم اليوم - برشلونة يكشف طبيعة إصابة لامين يامال.. ومدة غيابه

انتم الان تتابعون خبر برشلونة يكشف طبيعة إصابة لامين يامال.. ومدة غيابه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 أكتوبر 2025 08:16 صباحاً - أعلن نادي برشلونة الإسباني، الجمعة، عن تفاقم إصابة نجمه لامين يامال في الفخذ وأنه سيغيب لمدة أسبوعين أو ثلاثة.

وجاء إعلان برشلونة عن ذلك بعد ساعات من استدعائه للمنتخب الإسباني، والآن سيغيب عن مباريات الفريق في تصفيات كأس العالم.

وذكر النادي الإسباني أن الجناح الشاب يعاني من مشكلة في الفخذ، وذلك بعد الهزيمة أمام باريس سان جرمان 1-2 في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وكانت إصابة لامين يامال نقطة خلاف بين برشلونة والمنتخب الإسباني في الفترة الماضية.

وانتقد الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، المنتخب الإسباني فيما وصفه بعدم الاعتناء بلامين يامال وإشراكه في مباراتين فاز بهما المنتخب في سبتمبر الماضي، حيث تعرض اللاعب للإصابة، بينما كان يشارك في المباراتين.