العالم اليوم - بالتفاصيل.. المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 أكتوبر 2025 08:16 صباحاً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تستعد لتنفيذ "المرحلة الأولى" من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، السبت، إن إسرائيل ستعمل "بالتعاون الكامل" مع ترامب لإنهاء الحرب وفقا لمبادئها.

وأمر ترامب إسرائيل بالتوقف الفوري عن قصف قطاع غزة بعدما قالت حركة حماس إنها قبلت بعض عناصر خطته لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين وإعادة جميع الرهائن.

