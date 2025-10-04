العالم اليوم - إسرائيل تطوق مدينة غزة.. وتحذير من "منطقة قتال خطيرة"

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تطوق مدينة غزة.. وتحذير من "منطقة قتال خطيرة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 أكتوبر 2025 01:20 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه يواصل عملياته في مدينة غزة محذرا السكان من العودة إليها رغم دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وقف القصف.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية "المنطقة الواقعة شمال وادي غزة ما زالت تعتبر منطقة قتال خطيرة ... البقاء في هذه المنطقة يشكّل خطرا كبيرا".

وأضاف "قوات الجيش الإسرائيلي لا تزال تُطوّق مدينة غزة ... من أجل سلامتكم، تجنّبوا العودة شمالا أو الاقتراب من مناطق عمل قوات جيش الدفاع في أي مكان في القطاع - حتى في جنوبه".

وأفاد الدفاع المدني في غزة، السبت، بشن إسرائيل عشرات الضربات الجوية على مدينة غزة خلال الليل رغم دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وقف القصف.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس: "ليلة عنيفة جدا نفذ خلالها الاحتلال عشرات الغارات والقصف المدفعي على مدينة غزة وبعض المناطق في القطاع رغم دعوة الرئيس ترامب لوقف القصف"، مشيرا إلى أن "الاحتلال دمر أكثر من 20 منزلا ومبنى في غزة الليلة الماضية".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي إنه على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا.

وأضاف ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "استنادا إلى البيان الذي أصدرته حركة حماس للتو أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم".

وتابع قائلا: "نجري مناقشات حول التفاصيل التي يجب التوصل إليها بشأن خطة غزة".

وأوضح ترامب أن "هذا لا يتعلق بغزة وحدها بل يتعلق بالسلام المنشود منذ زمن طويل في الشرق الأوسط".