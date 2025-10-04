نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عاجل" رابط منظومة راتبك لحظي 2025 ليبيا لمتابعة الرواتب لحظة بلحظة عبر الموقع الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد منظومة راتبك لحظي 2025 ليبيا واحدة من أهم المنصات الإلكترونية التي أطلقها البنك الليبي المركزي بالتعاون مع وزارة المالية، حيث تهدف المنظومة إلى تحويل مرتبات الموظفين في القطاعات العامة إلى حساباتهم المصرفية بشكل فوري مما يضمن للموظف الوصول إلى المعلومات المالية الخاصة به بشفافية وبشكل مباشر، واستكمالًا لمنظومة التحول الرقمي وللتماشي مع متطلبات العصر الحديث يحرص المصرف المركزي على تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية مما يوفر الوقت والجهد على الجميع.

منظومة راتبك لحظي 2025 ليبيا

في إطار تحديث الأنظمة المالية تم طرح منصة منظومة راتبك لحظي 2025 ليبيا التي تعد واحدة من أفضل الخدمات المبتكرة التي تتيح للموظفين بالقطاع الحكومي متابعة رواتبهم لحظة بلحظة عبر شبكة الانترنت، كما تمكنهم من الإطلاع على العلاوات والخصومات المفروضة على الراتب أولًا بأول، وجدير بالذكر أنه أصبح ليس هناك داعي إلى الانتظار أمام الإدارات المالية لساعات طويلة بفضل هذه الخدمة.

التسجيل في منظومة راتبك لحظي 2025

يتاح الآن التسجيل في منظومة راتبك لحظي بكل سهولة ويسر، ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع منظومة راتبك لحظي الإلكتروني.

إضافة الرقم الوطني والبريد الإلكتروني ورقم الجوال.

تعيين كلمة مرور قوية.

ادخال رمز التحقق بدقة لتأكيد البيانات.

الضغط على تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية.

استعلام عن الرواتب

خصصت وزارة المالية الليبية منظومة راتبك لحظي للتسهيل على الموظفين إجراءات الاستعلام عن الإفراجات المالية ومواعيد نزول المرتبات، وفيما يلي خطوات القيام بذلك: