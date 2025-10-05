نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القرمي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ازداد البحث مؤخرا للتعرف على رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للاستفادة من خدماته، حيث يوفر ذلك الكارت العديد من المزايا المتنوعة والتي تشمل كل من الرعاية الصحية وكذلك الصحة والتعليم وأيضا الحصول على العديد من المميزات الأخرى والتي تمكنهم من تلبيه احتياجاتهم اليومية.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ويكون ذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات التي تمثلت كما يلي:

الدخول عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

من ثم يتم إدخال الرقم القومي للشخص.

بعد ذلك يتم اختيار خدمة ذوي الإعاقة.

النقر على استعلم وبذلك ستظهر امامك كافة التفاصيل.

كذلك يمكن الاستعلام عن الكارت عبر الخط الساخن من خلال رقم 1444.

أيضا من خلال أي مكتب من مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي المصرية.

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة

أما عن شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة فتتمثل كما يلي:

ضرورة بأن يكون الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يكون الدخل لدى الشخص غير ثابت.

ألا يزيد العمر عن 60 سنة لاستخراج الكارت.

أيضا يكون الشخص المتقدم مصري الجنسية.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة

يوجد عدد من مزايا كارت الخدمات المتكاملة والتي تمثلت أبرزها كالآتي: