نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير المصري بالمملكة المتحدة يلتقي بأعضاء المجلس المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا سعادة السفير محمد أبوالخير قنصل مصر العام بالمملكة المتحدة، أعضاء المجلس المصري فى بريطانيا إلى حفل عشاء فى مقر سكنه على شرف سعادة السفير أشرف سويلم بمناسبة توليه منصبه الجديد سفير جمهورية مصر بالمملكة المتحدة.

فى بداية اللقاء قدم سعادة القنصل العام سعادة السفير أشرف سويلم إلى أعضاء المجلس متناولا المناصب التى شغلها السفير اشرف سويلم قبل وصوله إلى بريطانيا.

وقام الاستاذ مصطفى رجب مدير بيت العائلة المصرية بلندن بالترحيب بسعادة السفير نيابة عن اعضاء المجلس وشرح الدور الذى يقوم به المجلس وأهدافه.

وبدوره قام سعادة السفير أشرف سويلم بشرح الظروف التى تحيط بالوطن والتى تشكل عاملا اساسيًا فى مهمته وأعرب عن سعادته بلقاء أعضاء المجلس وتطلعه إلى التعاون معهم فيما يصب بمصلحة الوجود المصرى بالمملكة والوطن الأم.

حضر اللقاء الاستاذ عبدالله هلال رئيس الرابطة النوبية المصرية ود هانى شعيب رئيس الملتقى الثقافى والاستاذه مادلين مايكل عن الجالية المصرية ببرايتون والدكتور سامح هندى رئيس جمعية الاطباء ووالاستاذ وجدى سليمان عن جمعية الصداقة المصرية البريطانية والأستاذ أدهم عز عن جمعية الجالية المصرية

كما شرف اللقاء القنصل احمد سعد والقنصل احمد حامد.