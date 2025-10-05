العالم اليوم - بدء عمليات الفرز في انتخابات مجلس الشعب السوري

انتم الان تتابعون خبر بدء عمليات الفرز في انتخابات مجلس الشعب السوري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 أكتوبر 2025 02:21 مساءً - بدأت عمليات فرز الأصوات في بعض المراكز الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب السوري التي انطلقت صباح الأحد

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة قوله: "بدأ ظهور النتائج الأولية لفرز الأصوات في بعض الدوائر الانتخابية بعدد من المحافظات بعد أن أدلى أعضاء الهيئات الناخبة بأصواتهم".

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الأسماء الفائزة لاحقاً بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي.

وتستمر عمليات الانتخابات في المراكز الانتخابية وعددها 50 مركزا في المحافظات السورية التي شهدت عملية انتخابات.

وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد: "بدأت انتخابات مجلس الشعب صباح اليوم بعد تجهيز المراكز الانتخابية بكافة التجهيزات اللازمة للعملية الانتخابية وتجري الآن في مركز دمشق العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة وعدد الهيئة الناخبة 500 عضو والمرشحين 140 يتنافسون على 10 مقاعد".

وأضاف الأحمد أن الانتخابات جرت أمام وسائل الإعلام وعدد من البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في دمشق وخلال الساعات القادمة سوف تعلن النتائج وغدا يتم استقبال الطعون على العملية الانتخابية وبعدها يتم رفع النتائج إلى الرئيس أحمد الشرع حتى يتم ترميم الثغرات التي جرت خلال الانتخابات لجهة تمثيل النساء وغيرها".

واعتبر عضو الهيئة الناخبة عن العاصمة دمشق محمد شمدين أن تجربة الانتخابات التي جرت اليوم هي جديدة على مستوى سوريا، متمنيا النجاح لكل من يستحق أن يمثل الشعب السوري.

وشهدت جميع مراكز الانتخاب في جميع المحافظات انتشاراً امنياً من قبل قوات الأمن العام لحماية المراكز وتأمين تلك المراكز بالشكل الأمثل.

وكانت المراكز الانتخابية المعتمدة في المحافظات السورية فتحت، الأحد، أبوابها للبدء بعملية الاقتراع واستقبال أعضاء الهيئات الناخبة للإدلاء بأصواتهم، إيذاناً بأوّل عملية لانتخاب أعضاء مجلس شعب سوري بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ويبلغ أعضاء الهيئات الانتخابية أكثر من 6 آلاف عضو وعدد المرشحين 1576 يتنافسون على 140 مقعدا في حين يعين الرئيس الشرع 70 عضوا لاستكمال النواقص التي تظهر في الانتخابات بالنسبة لعدد النساء حيث يفترض أن يكون عددهن 20 بالمئة وأيضا الأعيان والأقليات.