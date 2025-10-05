عاجل- سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة الثالثة والعشرين ضمن مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

أحمد جودة - القاهرة - سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة الثالثة والعشرين ضمن مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة الثالثة والعشرين ضمن مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين، في إطار الدور الإنساني والدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة المصرية للأشقاء في السودان، واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها لتيسير عودة السودانيين إلى وطنهم عبر رحلات القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية، تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

الرحلة الثالثة والعشرون تنطلق من القاهرة إلى السد العالي

قامت الهيئة، صباح اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، بتسيير الرحلة الثالثة والعشرين ضمن مبادرة العودة الطوعية، والتي تهدف إلى نقل الأشقاء السودانيين المقيمين في مصر بكل أمان وسلام إلى أراضيهم.

وبحسب البيان الرسمي، بلغ إجمالي عدد الركاب السودانيين الذين تم نقلهم حتى الآن نحو 21،884 راكبًا عبر هذه الرحلات، التي انطلقت تباعًا منذ بدء تنفيذ المبادرة.

خطة تشغيل دقيقة وتنسيق مستمر لخدمة الأشقاء

وأوضح البيان أن القطار من المقرر أن يصل إلى محطة السد العالي في تمام الساعة 11:40 مساءً، على أن يعود في اليوم التالي الساعة 11:30 صباحًا من محطة أسوان لخدمة جمهور الركاب.

وأكدت الهيئة أن جميع الرحلات تُنفذ وفق خطة تشغيل دقيقة وتنسيق كامل مع الجهات المعنية لضمان سلامة المسافرين وتقديم كافة سبل الراحة لهم.

التزام إنساني واستمرار الجهود الوطنية

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في أداء دورها الوطني والإنساني تجاه الأشقاء السودانيين، مشددة على التزامها بتقديم أفضل الخدمات في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المصري السوداني وتعزيز العلاقات التاريخية بين الشعبين، وتأكيدًا لنهج مصر الثابت في دعم الأشقاء العرب والأفارقة في أوقات الأزمات.