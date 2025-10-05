نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل – الرئيس السوري يلغي إجازة السادس من أكتوبر في بلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دمشق: مرسوم رئاسي جديد يعيد تنظيم العطلات الرسمية

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر اليوم الأحد المرسوم رقم 188 لعام 2025، الذي يحدد بموجبه قائمة العطلات والإجازات الرسمية في البلاد، متضمنًا إلغاء عطلة واحتفالات السادس من أكتوبر، إضافة إلى إلغاء احتفالات عيد الشهداء.

ويأتي المرسوم ضمن حزمة من القرارات التنظيمية التي تهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات الوطنية بعد مرحلة طويلة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، وتأكيدًا على ما وصفه الشرع بـ "مرحلة البناء والتشارك الوطني".

الشرع: “ننتقل من الحرب إلى البناء والمشاركة”

وأكد الرئيس أحمد الشرع، في بيان رسمي، أن سوريا “تطوي صفحة الحرب والفوضى” خلال أشهر قليلة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة “ستركز على إعادة الإعمار، وإرساء أسس دولة مدنية قوية، تقوم على العمل والإنتاج”.

وأضاف الشرع أن “العديد من القوانين المعلقة بحاجة إلى تصويت ومناقشة برلمانية، من أجل المضي قدمًا في عملية التحديث الشامل”، معتبرًا أن “إعادة تنظيم الأعياد الوطنية والدينية تأتي في إطار رؤية جديدة لترشيد الإنفاق، وتوحيد المناسبات ذات الطابع الوطني الجامع”.

إلغاء عطلة حرب أكتوبر وعيد الشهداء

وبموجب المرسوم الجديد، تم إلغاء ذكرى حرب 6 أكتوبر 1973، التي كانت عطلة رسمية في البلاد لسنوات طويلة، كما تم إلغاء احتفالات عيد الشهداء، الموافق السادس من مايو من كل عام، والتي كانت تُحيي ذكرى إعدام مجموعة من الشهداء السوريين على يد السلطات العثمانية عام 1916 في دمشق.

وأوضحت وكالة "سانا" أن المرسوم يهدف إلى إعادة ضبط جدول العطل الوطنية بما يتوافق مع “رمزية الدولة الحديثة”، والتركيز على المناسبات التي "تجمع ولا تفرّق" – حسب نص البيان الرئاسي.

نص البيان الرئاسي

الأعياد الرسمية الجديدة في سوريا لعام 2025

وجاء في المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 188، أن الأعياد الرسمية التي تُمنح فيها عطلات بأجر كامل للعاملين في الدولة هي كالتالي:

عيد الفطر السعيد: ثلاثة أيام.

عيد الأضحى المبارك: أربعة أيام.

رأس السنة الهجرية: يوم واحد.

المولد النبوي الشريف: يوم واحد.

رأس السنة الميلادية (1 يناير): يوم واحد.

عيد الميلاد (25 ديسمبر): يوم واحد.

عيد الأم (21 مارس): يوم واحد.

عيد الجلاء (17 أبريل): يوم واحد.

عيد الفصح للطوائف الشرقية: يوم واحد.

عيد الفصح للطوائف الغربية: يوم واحد.

عيد العمال (1 مايو): يوم واحد.

عيد الثورة السورية (18 مارس): يوم واحد.

عيد التحرير (8 ديسمبر): يوم واحد.

وأكد المرسوم أن الثامن عشر من مارس (ذكرى انطلاق الثورة السورية) والثامن من ديسمبر (يوم التحرير) يُعتبران عيدين وطنيين رسميين تُعطل فيهما مؤسسات الدولة.

بهذا القرار، تُسدل سوريا الستار على عطلتين تاريخيتين ما دام ارتبطتا بالهوية الوطنية، في خطوة تعكس تحولًا في أولويات الدولة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، نحو “إعادة صياغة الذاكرة الوطنية بما ينسجم مع مرحلة الاستقرار والتنمية المقبلة”، وفق ما أوردته وكالة “سانا”.