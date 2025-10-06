نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن استعدادها لتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الإثنين، عن استعدادها الكامل لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع جراء الحرب المستمرة.

وجاء هذا الإعلان وفق خبر عاجل بثّته قناة “القاهرة الإخبارية”، حيث أكدت اللجنة التزامها بدورها الإنساني في دعم المدنيين وتقديم المساعدة للمحتاجين بالتعاون مع الأطراف المعنية.

ترامب: المفاوضات لإنهاء الحرب في غزة تسير بشكل جيد

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق المقترح لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يمثل "صفقة عظيمة لإسرائيل"، مشيرًا إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية، مع وجود تجاوب إيجابي من الأطراف المختلفة.

وأوضح ترامب أن مقترحه يتضمن 20 بندًا تشمل وقف الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب إجراءات لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية.

حماس ترحب ببعض بنود المبادرة الأمريكية

ورحّب مسؤولو حركة حماس بعدد من البنود الرئيسية في المقترح الأمريكي، وأكدوا استعدادهم للتعاون بشأن النقاط التي تضمن وقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع، وهو ما اعتبره ترامب "خطوة إيجابية نحو التهدئة".

أهمية دور الصليب الأحمر

ويُعد دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر محوريًا في مثل هذه الأزمات، حيث تعمل على تأمين مرور المساعدات الإنسانية والطبية إلى المناطق المتضررة، وتسهيل عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين، إلى جانب متابعة الأوضاع الإنسانية للمدنيين داخل قطاع غزة.

جهود دولية لإنهاء الأزمة

يأتي ذلك في إطار تحركات دبلوماسية مكثفة تشهدها المنطقة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وبدء مرحلة جديدة من إعادة الإعمار في غزة، بمشاركة من الأمم المتحدة وعدد من الدول الإقليمية والدولية، فيما تواصل المنظمات الإنسانية وعلى رأسها الصليب الأحمر جهودها لتخفيف معاناة السكان المدنيين.