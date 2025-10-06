أخبار اليمن : ارتفاع ضحايا التجويع بغزة إلى 2,610

دوت الخليج -

ارتفاع ضحايا التجويع بغزة إلى 2,610

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,610 شهداء وأكثر من 19,143 مصاباً. ارتفاع ضحايا التجويع بغزة إلى 2,610أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,610 شهداء وأكثر من 19,143 مصاباً. وأفادت الوزارة بأن مستشفيات القطاع استقبلت شهيدين و19 جريحاً من منتظري المساعدات، خلال الـ24 ساعة الماضية. وتستمر جرائم العدو الإسرائيلي بحق منتظري المساعدات من الفلسطينيين في قطاع غزة، بشكل يومي منذ بدء تنفيذ الآلية "الإسرائيلية الأميركية" التي تشرف عليها ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، في 27 مايو الماضي.



