نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذكرى نصر أكتوبر: الأزهر وعلماؤه رمز الوحدة الوطنية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأزهر يحيي ذكرى نصر أكتوبر: علماء الأزهر شاركوا بالكلمة والسلاح في معركة العزة والكرامة

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن ذكرى انتصار السادس من أكتوبر ستظل علامة خالدة في تاريخ مصر، ودليلًا على وحدة وتكاتف الشعب المصري بكل فئاته، مشيرًا إلى أن جنود مصر هم الدرع الحامي للوطن منذ فجر التاريخ وحتى اليوم.

دور الأزهر في دعم الجبهة وقت الحرب

أوضح المركز أن الأزهر الشريف كان وما زال سندًا حقيقيًا للقوات المسلحة المصرية، حيث شارك علماؤه وطلابه وقياداته في دعم الجبهة الداخلية ورفع الروح المعنوية منذ نكسة 1967 وحتى تحقيق النصر العظيم عام 1973.

وأشار إلى أن علماء الأزهر حرصوا على التواجد في مواقع القتال لإلقاء الدروس والخطب التي تزرع الأمل والصبر في نفوس الجنود، وتدعوهم إلى التضحية بالنفس دفاعًا عن الوطن وكرامته.

علماء الأزهر المشاركون في النصر

ذكر المركز مجموعة من أبرز العلماء الذين أسهموا في نصر أكتوبر، سواء بالكلمة أو بالفعل، ومنهم:

الشيخ محمد متولي الشعراوي، والدكتور عبد الحليم محمود، والشيخ محمد الفحام، والشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ محمد زكي إبراهيم، والشيخ حسن المأمون.

وأكد المركز أن هؤلاء العلماء كانوا قدوة في الإخلاص والتضحية، فكان بعضهم يبيت مع الجنود في مواقع القتال لتشجيعهم وبثّ روح الإيمان والعزيمة في قلوبهم.

المشاركة في الصفوف الأمامية

وأضاف المركز أن عددًا من علماء الأزهر لم يكتفوا بالدور الدعوي فقط، بل حملوا السلاح إلى جانب الجنود في الصفوف الأمامية، وكان من بينهم الدكتور طه أبو كريشة، والشيخ صلاح نصار، والدكتور محمود مهنا، والدكتور علوي أمين وغيرهم ممن جسدوا معنى الجهاد الحقيقي في سبيل الله والوطن.

الدعوة للتكاتف والدعم الشعبي

أشار مركز الفتوى إلى أن علماء الأزهر حرصوا على حشد الدعم الشعبي لمساندة القوات المسلحة، ودعوا إلى الاتحاد والتكافل وتقديم الدعم المادي والمعنوي، وهو ما أظهر وحدة المصريين في مواجهة العدوان واستعادة الأرض والكرامة.

الأزهر والتعليم الوطني

أكد المركز أن دور الأزهر لم يقتصر على دعم الجيش في ساحات القتال فقط، بل امتد ليشمل التوعية الوطنية في المدارس والمعاهد، حيث كان يسعى لغرس قيم الانتماء والولاء للوطن في نفوس الطلاب، وتشجيعهم على الفخر بتاريخ مصر البطولي وذكريات حرب أكتوبر المجيدة.

الدور المعاصر للأزهر في تعزيز الوحدة الوطنية

وأشار المركز إلى أن الأزهر مستمر في رسالته التوعوية والدعوية حتى اليوم، من خلال المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش، لتقوية اللحمة الوطنية، وتعزيز قيم التضحية والوطنية بين الأجيال الجديدة، ما يجعل ذكرى نصر أكتوبر درسًا حيًا للتاريخ والمعاصرة معًا.