الملك سلمان وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى نصر أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 04:28 مساءً - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي ، بمناسبة ذكرى يوم العبور، معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بمزيد من التقدم والازدهار لمصر. وفق "واس".

كما بعث سلطان عُمان هيثم بن طارق برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، معربا عن أطيب التهاني والتبريكات للرئيس والشعب المصرى بهذه المناسبة المجيدة.

يأتى هذا فى سياق التهانى التى بعث بها الرؤساء والملوك العرب لمصر قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة.

وفى السياق نفسه، أكد سفير دولة الكويت بالقاهرة غانم صقر الغانم؛ أن هذه الذكرى تحظى بمكانة خاصة لدى كل أبناء الكويت الذين ينظرون إليها كحدث كبير يجسد معانى العزة والكرامة والقدرة على دحر العدوان وتحقيق النصر على العدو رغم كافة العقبات والدعم غير المحدود الذى توفر له.

وهنأ الغانم مصر قيادة وحكومة وشعباً بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف السفير الكويتى، أن الكويتيين شاركوا فى النصر جنبا إلى جنب مع أشقائهم على الجبهتين المصرية والسورية ولم تتردد الكويت بإرسال لواء اليرموك وقوة الجهراء للمشاركة إلى جانب أشقائهم للدفاع عن التراب العربى حيث استشهد منهم العشرات الذين ارتقوا دفاعا عن الأرض العربية وسجلت دمائهم الطاهرة تضحياتهم وبطولاتهم بحروف من نور ولا تزال إشعاعاتها تضيء قلوب الشباب الكويتى بآيات الفخر والعزة حتى اليوم.

وأكد السفير الغانم، أن الجيش المصرى الباسل أظهر كفاءة نادرة وتغلب على الخلل فى موازين القوى مع العدو بمزيج من الإرادة الصلبة والعزيمة المتوثبة والتخطيط المدروس مستندا على تراث عريق من البطولة والنصر على مدار التاريخ ومطمئنا إلى الوقفة الشجاعة من جانب الأشقاء فى الوطن العربى وفى المقدمة الكويت التى لم يقتصر دورها على الإمداد العسكرى بالرجال والعتاد بل واصلت التزامها القومى مدفوعة بروحها العروبية الأصيلة فنشطت فى الحرب على كافة الجبهات السياسية والاقتصادية، وشاركت بدأب شديد فى قرار حظر تصدير النفط إلى الدول المنحازة ضد حقوق العرب ما شكل نقطة فارقة فى مسار المعركة أسهمت فى تغيير قناعات العديد من الأطراف الدولية تجاه الصراع فى المنطقة.