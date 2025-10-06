العالم اليوم - في محادثة هاتفية.. بوتين ونتنياهو "يتبادلان التهانئ"

انتم الان تتابعون خبر في محادثة هاتفية.. بوتين ونتنياهو "يتبادلان التهانئ" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 أكتوبر 2025 10:26 مساءً - أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، ناقشا خلالها الوضع في الشرق الأوسط، و"تبادلا التهانئ".

وجاء في بيان الكرملين أن الطرفين "ناقشا التطورات الراهنة في الشرق الأوسط بعمق، بما في ذلك خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتسوية في قطاع غزة".

وأكد بوتين "موقف روسيا الثابت المؤيد للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس الإطار القانوني الدولي المعترف به".

وأضاف بيان الكرملين: "جرى تبادل لوجهات النظر حول قضايا إقليمية أخرى، وأعرب الطرفان، على وجه الخصوص، عن الاهتمام بإيجاد حلول تفاوضية للوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وتعزيز الاستقرار في سوريا".

وحسب الرئاسة الروسية، هنأ نتنياهو بوتين (المولود في 7 أكتوبر 1952) بمناسبة عيد ميلاده وأعرب له عن أطيب تمنياته، بينما رد الرئيس الروسي بتهنئة رئيس الوزراء الإسرائيلي والشعب الإسرائيلي بعيد العرش اليهودي.

وقبل أيام أعلن بوتين تأييده لخطة ترامب بشأن غزة، واصفا إياها بـ"ضوء في آخر النفق".

وقال الرئيس الروسي إن هذا الصراع "لا يمكن حله بالطرق الغربية".

وبدأت الإثنين في مدينة شرم الشيخ المصرية، الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، بعد إعلان ترامب خطته بشأن غزة وموافقة حماس على الإفراج عن الرهائن.