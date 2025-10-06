العالم اليوم - مصادر: هجمات إسرائيل تعقد مهمة حصر السلاح في لبنان

انتم الان تتابعون خبر مصادر: هجمات إسرائيل تعقد مهمة حصر السلاح في لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 أكتوبر 2025 11:24 مساءً - كشفت مصادر حكومية لبنانية أن الجيش قدم تقريره الأول إلى الحكومة حول خطة "حصرية السلاح"، مشيرة إلى أن التقرير ركز على العقبات التي تحول دون تنفيذ الخطة في جنوب نهر الليطاني.

وأفادت المصادر "دوت الخليج"، أن "من أبرز التحديات التي أوردها التقرير استمرار الاعتداءات والاستهدافات الإسرائيلية في المنطقة".

وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، الإثنين، صرح وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن مجلس الوزراء اطلع على التقرير الأول للجيش المتعلق بخطة "حصرية السلاح"، وقرر الإبقاء على مضمون الخطة كما هو، مع الحفاظ على سرية المداولات.

وأضاف مرقص، أن الجيش اللبناني سيواصل رفع تقاريره الشهرية إلى الحكومة.

من جهة أخرى، شدد وزير الداخلية أحمد الحجار على تمسك رئيسي الجمهورية والحكومة، إلى جانب الوزراء، بوحدة الحكومة والسلطة السياسية ووحدة الصف اللبناني.

وكشف أن رئيس الحكومة نواف سلام، اقترح تعليق عمل الجمعية التي دعت إلى فعالية "صخرة الروشة" إلى حين استكمال التحقيقات الجارية.

وفي وقت سابق من الإثنين، عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، لبحث جدول أعمال من 10 بنود أبرزها عرض قيادة الجيش اللبناني للتقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية.

كما تضمن الجدول طلب وزارة الداخلية والبلديات حل جمعية "الجمعية اللبنانية للفنون - رسالات"، التابعة لـ"حزب الله"، على خلفية تنظيمها فعالية الروشة، وذلك بسبب مخالفات لنظامها الداخلي والقيودات التي ارتبطت بها عند طلبها العلم والخبر.