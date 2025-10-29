نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025.. شبورة صباحية وتغيرات سريعة فى درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء 29 أكتوبر، طقسًا خريفيًا متقلبًا يتسم بـ الاعتدال نهارًا والميل للبرودة ليلًا، مع استمرار تغيرات سريعة في درجات الحرارة بين فترات اليوم.

تفاصيل حالة الطقس

يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد. ومع حلول المساء، يميل الطقس إلى الاعتدال أول الليل، ثم يميل للبرودة آخره.

شبورة مائية كثيفة صباحًا

تشهد البلاد شبورة مائية كثيفة من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى:

السواحل الشمالية

الوجه البحري

القاهرة الكبرى

شمال الصعيد

مدن القناة

وسط سيناء

وقد تؤدي الشبورة إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لذا تنصح الأرصاد قائدي المركبات بتوخي الحذر.

سحب ورذاذ خفيف

تظهر سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر في بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى: العظمى 29° - الصغرى 20°

الإسكندرية: العظمى 29° - الصغرى 19°

مطروح: العظمى 28° - الصغرى 17°

سوهاج: العظمى 34° - الصغرى 19°

قنا: العظمى 35° - الصغرى 18°

أسوان: العظمى 36° - الصغرى 22°