نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الوزراء: بدء التوقيت الشتوي في مصر الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس الوزراء بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر الجاري، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون رقم 34 لسنة 2023 بشأن تنظيم العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي.

تفاصيل تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

أوضح مجلس الوزراء أنه سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي في نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، والذي يوافق هذا العام 30 أكتوبر 2025، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الجديد رسميًا من صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025.

سبب اختيار يوم الجمعة لتغيير التوقيت

أشار المجلس إلى أن اختيار يوم الجمعة لتطبيق التغيير في التوقيت يهدف إلى تقليل فرص حدوث أي اضطرابات أو أخطاء قد تنتج عن تعديل الساعة، كما يمنح المواطنين فرصة كافية للتأقلم مع التوقيت الجديد دون التأثير على سير العمل في المصالح الحكومية والمؤسسات.