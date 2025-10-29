نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 فحوصات ضرورية يجريها التأمين الصحى لطلاب المدارس مجانا ضمن مبادرة الكشف المبكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن استمرار تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس في مختلف المحافظات، والتي تهدف إلى الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية بين الأطفال وضمان تلقيهم العلاج المناسب في الوقت المناسب.

فحوصات طبية مجانية لطلاب المدارس

وأكدت الهيئة أن المبادرة تشمل 3 فحوصات أساسية مجانية لجميع طلاب المدارس، وهي:

قياس الوزن والطول لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومتابعة النمو.

قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم لاكتشاف حالات الأنيميا مبكرًا.

تحويل الحالات المكتشفة لاستكمال التشخيص والعلاج داخل عيادات التأمين الصحي بالمجان.

هدف المبادرة

أوضحت الهيئة أن هذه الفحوصات تأتي في إطار حرص الدولة على صحة الطلاب، مشيرة إلى أن الكشف المبكر يمثل الضمان الحقيقي لحماية الأطفال من مضاعفات الأمراض المزمنة والمشكلات الناتجة عن سوء التغذية أو النمو غير السليم.