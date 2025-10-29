نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 42 شهيدًا بينهم نساء وأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصادر طبية فلسطينية أن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة ارتفعت إلى 42 شهيدًا، إلى جانب عشرات الجرحى، في ظل استمرار التصعيد العسكري منذ مساء الثلاثاء، والذي شمل قصفًا جويًا ومدفعيًا مكثفًا على مناطق متفرقة من القطاع.

توزيع الضحايا على محافظات قطاع غزة

أوضحت المصادر أن الغارات الإسرائيلية تركزت على مناطق متعددة، وأسفرت عن سقوط شهداء في مختلف المحافظات، على النحو التالي:

مدينة غزة وشمال القطاع: 18 شهيدًا

المنطقة الوسطى: 17 شهيدًا

جنوب القطاع: 7 شهداء

وأكدت الطواقم الطبية والدفاع المدني أن الأعداد مرشحة للارتفاع، نظرًا لوجود عشرات الإصابات الخطيرة واستمرار عمليات البحث تحت الأنقاض في المواقع المستهدفة خلال الليل.

غارات مكثفة على رفح وخان يونس ودير البلح

في مدينة رفح جنوبي القطاع، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات، بالتزامن مع إطلاق قذائف من البوارج الحربية باتجاه الساحل الجنوبي، تزامنًا مع دخول شاحنات المساعدات من محور فيلادلفيا. كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل إنارة في سماء المدينة.

وفي وسط القطاع، تعرضت مناطق دير البلح والنصيرات والزوايدة لقصف جوي ومدفعي عنيف، ما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين من عائلة البنا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، بالإضافة إلى استهداف خيمة للنازحين غرب الزوايدة.

كما أفادت مصادر محلية بمقتل 5 أشخاص بينهم طفلان وامرأة في قصف مركبة مدنية بشارع القسام في خان يونس، من بينهم سائق المركبة وزوجته وطفلهما. وفي حي الأمل بخان يونس أيضًا، استُهدف منزل لعائلة القدرة، ما أسفر عن مقتل الطفل كريم حازم القدرة وحاتم ماهر القدرة، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

ظروف إنسانية صعبة واستمرار القصف

قال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن الطواقم الميدانية تعمل في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة كثافة القصف ونقص المعدات، مؤكدًا استمرار عمليات الإنقاذ بحثًا عن ناجين.

كما انسحبت طواقم اللجنة المصرية من مخيم النصيرات باتجاه مقرها في دير البلح عقب تعرض المنطقة للقصف، بينما استمرت الغارات الجوية والمدفعية حتى ساعات الليل المتأخرة على مختلف مناطق القطاع.

التصعيد الإسرائيلي وردود الفعل

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن مساء الثلاثاء أن القيادة العسكرية تلقت تعليمات بشن ضربات قوية على غزة فورًا، عقب اجتماع أمني رفيع المستوى.

وجاء القرار بعد أن سلمت حركة حماس لإسرائيل رفاتًا بشريًا لا يعود لأسرى مفقودين، وهو ما اعتبرته تل أبيب انتهاكًا لوقف إطلاق النار. وأوضح نتنياهو أن الرفات تعود لرهينة استلمت إسرائيل جثته سابقًا وليس لأحد الرهائن الثلاثة عشر الذين لم يُعرف مصيرهم بعد.

في المقابل، نفت حركة حماس أي علاقة لها بحادث إطلاق النار على جندي إسرائيلي في رفح، مؤكدة التزامها بوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن نقص المعدات الطبية والتقنية يعوق جهودها في التعرف على الرفات وتسليمها للجهات المعنية.

الموقف الأمريكي من التصعيد

من جانبه، قلل جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حجم التصعيد الحالي، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار سيصمد، وقال في تصريحات للصحفيين: "قد تحدث مناوشات محدودة هنا وهناك، ونتوقع ردًا إسرائيليًا محدودًا".