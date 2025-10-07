نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ اللقاء بين حماس والوفد الإسرائيلي اتسم بالإيجابية وحدد خارطة طريق جولة المباحثات الحالية وآلياتها⁣ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بانتهاء المباحثات الأولى بين الوسطاء وحركة حماس في مدينة شرم الشيخ مساء الاثنين، وسط أجواء إيجابية تشير إلى إمكانية إحراز تقدم في الملفات المطروحة للنقاش خلال المرحلة المقبلة.

مباحثات غير مباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي

وبحسب ما نقلته القناة، فقد انطلقت المباحثات غير المباشرة مساء الاثنين بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي، بمشاركة عدد من الوسطاء الإقليميين والدوليين، لبحث آليات تهيئة الأوضاع الميدانية تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

مرور عامين على الحرب الإسرائيلية ضد غزة

تأتي هذه المباحثات بعد مرور عامين على اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمّرة ضد قطاع غزة، والتي بدأت في السابع من أكتوبر 2023، وخلفت دمارًا واسعًا في البنية التحتية وسقوط آلاف الضحايا من المدنيين الفلسطينيين.

وتسعى الجهود الحالية إلى وقف التصعيد العسكري وتهيئة الأجواء لاستئناف مفاوضات أكثر عمقًا برعاية مصرية ودولية، في محاولة للوصول إلى تفاهمات تضمن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بشكل مستدام في القطاع.