وزير الخارجية: مفاوضات شرم الشيخ تبحث إطلاق سراح الأسرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 10:28 صباحاً - أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الثلاثاء، أن مفاوضات شرم الشيخ بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تناقش إطلاق سراح الأسرى من خلال تفعيل المرحلة الأولى من الاتفاق، لافتا ان المفاوضات تناقش إنشاء الية امنية تضمن انسحاب الجيش الاسرائيلي من غزة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية سلوفينيا.

أكد وزير الخارجية ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، مشيرا إلى بذل مصر جهود مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة ، مشيرا لرفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين من ارضهم، لاقتا ان المفاوضات تناقش الدخول الكامل والغير المشروط للمساعدات الإنسانية، موضحا ان المناقشات تطرقت لتحرك مصر لاستضافة مؤتمر دولي حول اعادة اعمار غزة.

فيما أكدت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون ان 66 ألف مدنى فى قطاع غزة قد تم قتلهم خلال عامين، مشيرة لدعم بلادها مقترح الرئيس ترامب بشأن غزة مع تأييد حل الدولتين، مشددة على رفض بلادها ضم الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين، مضيفة: ما يحدث فى غزة والضفة هى انتهاكات سافرة للقانون الدولى.