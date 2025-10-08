نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- زوجة مروان البرغوثي تصل القاهرة وسط تطورات المفاوضات بشأن الأسرى ووقف الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر فلسطيني لموقع Ynet الإسرائيلي أن فدوى البرغوثي، زوجة الأسير الفلسطيني البارز مروان البرغوثي، غادرت مدينة رام الله بشكل مفاجئ الليلة الماضية، متوجهة إلى القاهرة.

وأوضح المصدر أن مغادرتها المفاجئة أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة في ظل التطورات الجارية في المفاوضات المتعلقة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادفة إلى الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين وإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة وسط حالة من الترقب السياسي حول مستقبل المفاوضات بين الأطراف المعنية، خصوصًا مع تصاعد الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل يشمل التهدئة وتبادل الأسرى في الأيام المقبلة.