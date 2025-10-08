أحمد جودة - القاهرة - منخفض البحر الأحمر يبدأ في التحرك.. أمطار الخريف تقترب من السعودية

الخريف يبدأ فعليًا.. منخفض البحر الأحمر ينشط ويعيد الأجواء الممطرة للمملكة.. يشهد الطقس في المملكة العربية السعودية مع بداية فصل الخريف تحولات جوية تدريجية، تبدأ معها ملامح أولى حالات الأمطار بعد صيف طويل من الجفاف. ومع تمدد منخفض البحر الأحمر شمالًا، تبدأ كتلة من الرطوبة المدارية بالتفاعل مع الهواء البارد القادم من الشمال، لتتشكل أنظمة جوية غير مستقرة تجلب معها الأمطار الرعدية والرياح المثيرة للغبار في عدد من المناطق.

ما هو منخفض البحر الأحمر؟

يُعد منخفض البحر الأحمر نظامًا حراريًا سطحيًا ينشأ نتيجة الفروقات الحرارية بين مياه البحر الأحمر الدافئة واليابسة في شبه الجزيرة العربية والسودان. ويتصل هذا المنخفض مباشرة بما يعرف بـمنخفض السودان الحراري، الذي يمتد تأثيره شمالًا ليشمل أجزاء من السعودية ومناطق البحر الأحمر.

متى يبدأ نشاط منخفض البحر الأحمر في السعودية؟

عادة ما يبدأ المنخفض في منتصف شهر سبتمبر مع بداية الخريف ويستمر تأثيره حتى شهر مايو من العام التالي، إلا أن سلوكه يتغير باختلاف المواسم:

في الصيف: ينكمش المنخفض جنوبًا نحو البحر الأحمر وشرق السودان بسبب شدة الحرارة، ما يقلل من تأثيره على أجواء المملكة.

ينكمش المنخفض جنوبًا نحو البحر الأحمر وشرق السودان بسبب شدة الحرارة، ما يقلل من تأثيره على أجواء المملكة. في الخريف: تبدأ درجة حرارة اليابسة بالانخفاض، ما يسمح للمنخفض بالتمدد شمالًا فوق أراضي المملكة، لتبدأ مواسم الأمطار الخريفية ، خصوصًا في فترة الوسم .

تبدأ درجة حرارة اليابسة بالانخفاض، ما يسمح للمنخفض بالتمدد شمالًا فوق أراضي المملكة، لتبدأ ، خصوصًا في فترة . في الشتاء: يزداد نشاطه مع اندفاع الكتل الباردة، ما يرفع فرص الأمطار الغزيرة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

يزداد نشاطه مع اندفاع الكتل الباردة، ما يرفع فرص على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية. في الربيع: يبقى نشطًا ولكن يتراجع تدريجيًا مع ارتفاع الحرارة، لتستمر الأمطار الرعدية المحلية في بعض المناطق حتى مطلع الصيف.

كيف يؤثر منخفض البحر الأحمر على طقس السعودية؟

يمثل هذا المنخفض العنصر الأبرز في تحوّل الأجواء الخريفية في المملكة، إذ يؤدي إلى:

تشكل السحب الركامية وهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة، خاصة عند تلاقي الهواء البارد مع الرطوبة المدارية.

وهطول متفاوتة الغزارة، خاصة عند تلاقي الهواء البارد مع الرطوبة المدارية. تشكل السيول المحلية في بعض الأودية والمناطق المنخفضة نتيجة الأمطار الغزيرة المفاجئة.

في بعض الأودية والمناطق المنخفضة نتيجة الأمطار الغزيرة المفاجئة. نشاط الرياح الجنوبية الشرقية التي قد تتسبب في إثارة الغبار والعواصف الترابية .

التي قد تتسبب في . موجات حر وجفاف مؤقتة تسبق نشاط الأمطار، نتيجة تغيرات الضغط والرياح الموسمية.

وتشير التوقعات الأولية لموسم الخريف الحالي إلى احتمالية نشاط مبكر لمنخفض البحر الأحمر، ما يعني بداية موسم مطري واعد على مناطق عدة من المملكة، خصوصًا غربها وجنوبها الغربي.